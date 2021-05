Staatstheater Augsburg: Spielplan für die Spielzeit 2021/2022

Ob Ballett, Schauspiel, Musiktheater oder Sinfoniekonzert: Beim Staatstheater Augsburg steht 2021/2022 trotz Pandemie viel auf dem Programm. Hier gibt's den Theater-Spielplan.

Faust und Struwwelpeter, Tyll und Zarathustra: Trotz Pandemie haben sich die Verantwortlichen am Staatstheater Augsburg für alle Sparten viel vorgenommen - und die Spielzeit unter das passende Motto "endlich" gesetzt. Endlich wieder Theater, darauf ruhen die Hoffnungen. Unsere Übersicht zeigt, welche Premieren Sie in der kommenden Spielzeit am Staatstheater Augsburg erwarten.

Auf der Freilichtbühne ist im Sommer 2022 "Kiss me, Kate" zu sehen. Foto: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg (Archiv)

Spielplan für das Staatstheater Augsburg - Musiktheater in der Spielzeit 2021/2022

Werk Musikalische Leitung Regie Premiere La clemenza di Tito, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart Domonkos Héja Wojtek Klemm 23. Oktober 2021 In der Strafkolonie, Kammeroper von Philip Glass Ivan Demidov Aileen Schneider 16. Oktober 2021 Novecento – Die Legende von Ozeanpianisten, Musical v. Charles Kálmán Michael Wagner Tizian Olivieri November 2021 Moskau , Tscherjomuschki, Oper von Dmitri Schostakowitsch Ivan Demidov Ivan Demidov 11. Dezember 2021 Faust, Oper von Charles Gounod Domonkos Héja Jochen Biganzoli 29. Januar 2022 Das Ende der Schöpfung, Szenisches Oratorium von Joseph Haydn und Bernhard Lang (Uraufführung) Ivan Demidov André Bücker 10. April 2022 Peter Grimes , Oper von Benjamin Britten Domonkos Héja Dirk Schmeding 29. Mai 2022 Kiss me Kate , Musical v. Cole Porter Justin Pambianchi Klaus Seiffert 18. Juni 2022, Freilichtbühne

Spielplan für das Theater Augsburg - Schauspiel

Werk Regie Premiere Die Antwort auf alles von Neil LaBute Maik Priebe 11. September 2021 (Uraufführung) Der Zauberberg nach dem Roman von Thomas Mann André Bücker 18. September 2021 Freitags vor der Zukunft von Matthias Naumann Johannes Wenzel 24. September 2021 (Uraufführung) Der Drache von Jewgeni Schwarz Andreas Merz-Raykov 1. Oktober 2021 Mary Page Marlowe – Eine Frau; von Tracy Letts Lilli-Hannah Hoepner 11. November 2021 Tintenherz nach Cornelia Funke Teresa Rotemberg 21. November 2021 Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege; mit Texten von Thomas Brasch Tom Kühnel/ Jürgen Kuttner 18. Februar 2022 (Uraufführung zum Augsburger Brechtfestival) Shockheaded Peter Junk-Oper nach „Der Struwwelpeter “ von Heinrich Hoffmann David Ortmann 19. Februar 2022 Frauen der Unterwelt. Sieben hysterische Akte von Tine Rahel Völcker Nicole Schneiderbauer 8. April 2022 (Uraufführung) Geschichten aus dem Wiener Wald von Ödön von Horváth Sebastian Schug 7. Mai 2022 Ugly Lies The Bone von Lindsay Ferrentino Alice Asper 11. Juni 2022 Tyll I – III, Grafische Lesung nach Daniel Kehlmann ab 3. Oktober 2021 Tatort Augsburg – Folge 8 Termin noch offen

Eine Szene aus "Made for two" aus der Spielzeit 2019/2020 Foto: Jan-Pieter Fuhr/Staatstheater Augsburg (Archiv)

Theater Augsburg - die Ballett-Premieren im Programm 2021/2022

Werk Choreografie Premiere Dimensions of Dance. Part 3 Tanzabend mit Choreografien von Alexander Ekman , Johann Inger , Ricardo Fernando 3. Oktober 2021 Creations Tanzabend mit Choreografien von Mauro Astolfi , Patrick Delcroix 29. Oktober 2021 Moving (Arbeitstitel) Kammerballett, choreografiert von Peter Chu 22. Dezember 2021 Godani – Fernando – Goecke choreografiert von Jacopo Godani, Ricardo Fernando , Marco Goecke 12. März 2022 Internationale Ballett- und Tanzgala 17/18. April 2022 New Comer mit Choreografien von Mitgliedern des Ensembles 29. April 2022

Das Staatstheater Augsburg nutzt seit der Corona-Krise auch VR-Brillen für Aufführungen zuhause. Foto: Roland Weihrauch, dpa

Neues Angebot am Theater Augsburg: Digitaltheater für VR-Brille - der Zeitplan (Auswahl)

Werk Premiere Kinesphere Begegnung von Mensch und Industrieroboter 10. September 2021 Solo Interaktive Digital-Serie von Sebastian Klauke 8. Oktober 2021 Untitled Stückentwicklung im Rahmen des Projekts „VR-Hub Augsburg “ 26. November 2021

In Mahlers 2. Sinfonie kommt auch sie zur Geltung: Die Orgel im Kongress am Park. Foto: Brigitte Fregin (Archiv)

Sinfoniekonzerte des Philharmonischen Orchesters Augsburg im Kongress am Park - Übersicht

Titel Werke Dirigent Solist Datum 1. Sinfoniekonzert "Prophetie" Richard Wagner: Tannhäuser-Ouvertüre Franz Liszt: "Ad nos, ad salutarem undam" Richard Strauss: "Also sprach Zarathustra" Domonkos Héja Christian Schmitt (Orgel) 27/28. September 2021 2. Sinfoniekonzert "Stil-Synthesen" W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 41 C-Dur Béla Bartók: "Herzog Blaubarts Burg" Domonkos Héja Viktória Mester (Judit) Levente Molnár (Herzog Blaubart) 16/17. November 2021 3. Sinfoniekonzert "Randerscheinungen" Igor Strawinsky: Scherzo fantastique Béla Bartók: Konzert für Viola und Orchester Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll Domonkos Héja Tabea Zimmermann (Viola) 20/21. Dezember 2021 4. Sinfoniekonzert "Castellano" Ernesto Halffter: Sinfonietta Astor Piazzolla: Concierto para bandoneón – "Aconcagua" Maurice Ravel: Rapsodie Espagnol, Alborada del gracioso, Boléro Marcus Bosch Christian Gerber (Bandoneon) 11/12. Januar 2022 5. Sinfoniekonzert "Auferstehung" Gustav Mahler : Sinfonie Nr. 2 Domonkos Heja Jihyun Cecilia Lee (Sopran) Kate Allen (Alt) 7/8. Februar 2022 6. Sinfoniekonzert "Jazz vs. Beethoven" George Gershwin: "An American in Paris" Guillaume Connesson: "A kind of Trane" (Konzert für Saxophon) Ludwig v. Beethoven: Sinfonie Nr. 5 Ivan Demidov Christian Segmehl (Saxophon) 4/5. April 2022 7. Sinfoniekonzert "Urkräfte" Tobias PM Schneid: Symphony No. 4 (Uraufführung) Anton Bruckner: 6. Sinfonie A-Dur Domonkos Héja 16/17. Mai 2022 8. Sinfoniekonzert "Orgelpunkt" Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Wolf Kerschek: Konzert für Trompete, Orgel und Orchester (Uraufführung) Camille Saint-Saëns: Sinfonie Nr. 3 in c-Moll Domonkos Héja Christian Schmitt (Orgel) Matthias Höfs (Trompete) 11./12. Juli 2022

Wiederaufnahmen in der Spielzeit 2021/2022 am Staatstheater Augsburg

Werk Datum Orfeo ed Euridice , Oper von Gluck 25. September 2021 Herz aus Gold – Das Fugger-Musical (Freilichtbühne) Sommer 2022 Die Kunst des Wohnens, Schauspiel von Georg Ringsgwandl 28. Oktober 2021 Winterreise, Tanztheater nach Schubert 12. November 2021 Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt 6. Februar 2022

Lesen Sie auch: