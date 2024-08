Apothekerin macht sich für Gesundheit von Oberhauser Grundschülern stark

Eine Oase ist ein Vegetationsfleck mitten in der Wüste. Für Apothekerin Christiane Fahrmbacher-Lutz von der Oberhauser Ludwigs Apotheke ist es ein Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt. Oase-Unterricht an der Oberhauser Werner-Egk-Grundschule steht für Oberhausen, Apotheke, Schule und Ernährung. „Mir ist diese Kooperation mit der Schule sehr wichtig, da ich die Werner Egk Schule als Leuchtturm in unserem Viertel sehe. Das Kollegium ist mega engagiert, in diesem Umfeld den Kindern eine erste Richtung zu geben und es macht uns Freude, mit der Schule zusammenzuarbeiten.“ Gesunde Ernährung und Lebensweise verbunden mit entsprechender Anregung zu Bewegung sei für die gesamte Zukunft wichtig. Christiane Fahrmbacher-Lutz will zusammen mit der Schule einen Baustein liefern, damit es auch den Eltern bewusst werde, wie wichtig es ist, Kindern gesunde frische Nahrung zu geben und auch zu lernen, wie Werbeaussagen der Lebensmittelindustrie zu bewerten sind.

Bereits seit über zehn Jahren bietet die Ludwigs Apotheke an der Oberhauser Grundschule einen besonderen Kurs für die Drittklässler an. Eine speziell ausgebildete Apothekerin, die auch ein Studium der Ernährungsberatung absolviert hat, führt die Kinder über mehrere Stunden hinweg an die Grundlagen einer gesunden Ernährung heran. Ziel des Kurses sei es, den Kindern den Zusammenhang zwischen Lebensweise und Gesundheit näherzubringen, die Wichtigkeit von Bewegung zu betonen und gemeinsam mit den Lehrkräften dafür zu sorgen, dass die Kinder ein gesundes Frühstück und eine ausgewogene Brotzeit erhalten.

Sponsoren sorgten für einen für die Kinder kostenlosen Ausflug

Die Kinder basteln Ernährungspyramiden, bereiten gemeinsam ein gesundes Frühstück zu und lernen verschiedene frische Lebensmittel kennen. Der Höhepunkt dieses Kurses ist der Ausflug in einen Waldseilgarten, bei dem die Kinder nicht nur ihre körperlichen Grenzen austesten, sondern auch Mut und Selbstvertrauen gewinnen. Für viele Kinder ist der Besuch des Waldseilgartens die erste Gelegenheit, Oberhausen zu verlassen und eigenständig ohne Eltern etwas zu unternehmen. Die Ludwigs Apotheke sorgt dabei gemeinsam mit ihren Sponsoren dafür, dass den Kindern keine Kosten entstehen. Auch dieses Jahr hatten 44 Kinder zusammen mit Christiane Fahrmbacher-Lutz, ihren Klassenlehrerinnen und vier weiteren Begleitpersonen die Möglichkeit, im Waldseilgarten zu klettern und bei einem Detektivspiel ihre Teamfähigkeit unter Beweis zu stellen. Für die Apothekerin ist es jedes Jahr eine große Freude, das Glück der Kinder mitzuerleben. Und so wird auch im kommenden Schuljahr wieder der Oase-Unterricht an der Werner-Egk-Grundschule stattfinden. (AZ/ziss)