Augsburger Fluggesellschaft Alpen Air startet Angebot mit Alpenrundflügen

Plus Alpen Air bietet Flugästen bald Rundflüge durch die Alpen. Gestartet wird in Augsburg, doch auch der Münchner Flughafen spielt im Konzept eine Rolle.

Von Michael Hörmann

Wer an die Entwicklung des Flughafens Augsburg denkt, kommt an der Verbindung mit der Regionalfluggesellschaft Augsburg Airways nicht vorbei. In seinen besten Zeiten steuerte das Unternehmen von Augsburg aus fünf innerdeutsche Verbindungen an. Das Ende ist bekannt: Augsburg Airways, das zum Haindl-Konzern (heute UPM) gehörte, verabschiedete sich vom Markt. Einen Regionalflugbetrieb gibt es nicht mehr in Augsburg. Der City Airport möchte in erster Linie für Geschäftsreisende interessant sein. Ab sofort gibt es ein neues Angebot. Eine kleine Fluggesellschaft bietet Alpenrundflüge an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

