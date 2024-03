Augsburger Klimacamper Alexander Mai muss Geldstrafe zahlen

Ein bekannter Klimaaktivist aus Augsburg steht wegen einer ganzen Reihe von Straftaten vor Gericht. Im Prozess geht es indirekt auch um die Zukunft des Klimacamps.

Alexander Mai hat eine Erklärung vorbereitet, mehrere bedruckte DIN-A4-Seiten. Es geht darin um die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen ihn, die aus Sicht der Klimaaktivisten überharte Verfolgung durch die Ermittler. Doch vortragen wird er seine Sicht der Dinge hier im Prozess gegen sich letztlich nicht. Es ist eine ungewöhnliche Verhandlung vor dem Amtsgericht, weniger wegen der tatsächlichen Vorwürfe gegen den 27-jährigen Klimaaktivisten – sondern vielmehr wegen der indirekten Folgen, die eine Verurteilung haben könnte.

Wie berichtet, hatte der bekannte Aktivist im Laufe der vergangenen Monate mehrere Strafbefehle kassiert, also quasi schriftliche Urteile, die Richter nach der Prüfung der Aktenlage fällen, wenn sie nach Stand der Dinge von der Schuld des Betroffenen überzeugt sind. Wenn der Beschuldigte innerhalb von zwei Wochen Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegt, wird der Strafbefehl zu einer Anklageschrift, es kommt dann in Regel zu einem öffentlichen Prozess, in dem alles aufgerollt wird. So auch hier.

Prozess in Augsburg um Aktivist des Klimacamps

Die Staatsanwaltschaft Augsburg legt dem 27-Jährigen unter anderem eine "Baumbesetzung" in der Sommestraße im Oktober 2022 zur Last, die vom Klimacamp initiiert worden war. Damals protestierten die Aktivisten mit der Aktion gegen Baumfällarbeiten auf dem Areal des Reese-Parks. Laut Anklage soll Mai das mit Bauelementen umstellte Baustellengelände betreten und einen Baum mit Klettergurten bestiegen haben. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als Hausfriedensbruch. Daneben geht es im Verfahren unter anderem auch um Vorwürfe der Beleidigung und der üblen Nachrede, da der Aktivist auf der Homepage des Klimacamps zwischen Dezember 2020 und Januar 2022 selbst verfasste Protokolle über Sitzungen des Stadtrats veröffentlicht haben soll, in denen er etwa Mitglieder der AfD-Fraktion als "Clown" und "Nazi" bezeichnet haben soll. Mai drohte nach Auskunft von Vertretern des Klimacamps eine Gesamtgeldstrafe von 10.000 Euro.

Oft treffen bei vergleichbaren Prozessen die Emotionalität und die Dringlichkeit des Anliegens der Klimaaktivisten auf die routinierten Abläufe der bayerischen Justiz; es ergeben sich manchmal fast schon kuriose Situationen: Angeklagte, die wissenschaftliche Studien zitieren und das Strafverfahren zu einer Verhandlung über die Klimapolitik an sich machen wollen; Staatsanwälte, die ihre Genervtheit nur bedingt verbergen können.

Gericht verurteilt Alexander Mai zu Geldstrafe

Dieses Mal ist die Lage eine andere, trotz der Erklärung, die Mai vorbereitet hat. Martina Sulzberger, die Verteidigerin des 27-Jährigen, bittet nach Verlesung der Anklage um ein Rechtsgespräch. Ergebnis des Deals: Sollte Alexander Mai die Einsprüche gegen die Strafbefehle auf die Rechtsfolgen beschränken – also faktisch auf die Höhe der Tagessätze – wird ein Teil der Vorwürfe gegen ihn eingestellt und es läuft auf eine Geldstrafe zwischen 70 und 110 Tagessätzen hinaus, weniger als zuvor vorgesehen.

So kommt es dann auch: Mai wird am Ende von Amtsrichterin Marlies Dorn zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt, 80 Tagessätze je 15 Euro. Damit ist auch klar, dass der Termin zu keinem entscheidenden Datum für die Zukunft des Klimacamps am Rathaus wird. Mitinitiator Ingo Blechschmidt hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, dass man angesichts der hohen Strafforderungen der Staatsanwaltschaft überlege, die Dauer-Demo am Fischmarkt der "Letzten Generation" zu übergeben. Dieser Schritt bleibt angesichts des Prozessverlaufes an diesem Tag aus.