Augsburg

13.07.2022

Stadtwerke verschieben wegen Energiekrise Investitionen in Millionenhöhe

In der Riedingerstraße arbeiten die Stadtwerke gerade am Fernwärmenetz. Das Unternehmen will nun Investitionen verschieben.

Plus Die Stadtwerke Augsburg geben 2022 vorsichtshalber zehn Millionen Euro weniger aus. Wenn der Versorger schwächelt, droht ein Stocken bei der Energie- und Mobilitätswende.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Stadtwerke werden angesichts der wirtschaftlichen Risiken durch die Energiekrise einen Teil ihrer für dieses Jahr geplanten Investitionen verschieben. Es geht um zehn Millionen von insgesamt 150 Millionen Euro, die in diesem Jahr unter anderem in den Fernwärmeausbau gesteckt werden sollten. Dem Vernehmen nach gibt es auch Überlegungen, die jährliche Zinszahlung an die Stadt Augsburg für die Trinkwasserschutz-Grundstücke im Stadtwald auszusetzen. Eine Entscheidung ist dazu noch nicht gefallen. Bei der Stadt beobachtet man die Entwicklungen aufmerksam. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg sagte auf Anfrage, es gebe Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke, allerdings seien diese aktuell nicht seriös abschätzbar, weil der Markt so stark in Bewegung ist.

