Augsburg

Christkindlesmarkt ist einer der ältesten in Deutschland

Der Augsburger Christkindlesmarkt könnte einer der ältesten in Deutschland sein. Darauf deutet ein Fund im Stadtarchiv hin.

Plus Ein altes Dokument im Augsburger Stadtarchiv deutet darauf hin, dass es schon 1466 weihnachtliche Buden gab. Was dort an die Besucher verkauft wurde.

Von Nicole Prestle

Ho, ho, ho, haben wir die Nürnberger und ihren Christkindlesmarkt da ausgestochen? Während der erste schriftliche Nachweis auf die fränkische Budenstadt offenbar aus dem Jahr 1628 stammt, scheint der Augsburger Markt bereits seit 1466 zu existieren. Diesen Schluss lässt zumindest ein Fund aus dem Augsburger Stadtarchiv zu, der jetzt aus einer bislang unbekannten Quelle hervorging. Augsburgs vorweihnachtliche Budenstadt dürfte damit zu den ältesten in ganz Deutschland gehören. Dazu beigetragen haben die sogenannten "Lebzelter", die sich einst sehr gut mit den süßen Dingen des Lebens auskannten ...

