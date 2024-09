Autos müssen weichen: In der Hallstraße stehen jetzt 70 Fahrradständer

In der kommenden Woche dürfte in der Hallstraße wieder deutlich mehr Betrieb herrschen. Dann startet das neue Schuljahr, auch im Holbein-Gymnasium. Den Rückkehrerinnen und Rückkehrern wird sich dabei ein neues Bild bieten: Im Bereich vor dem Gymnasium sind 70 neue Fahrradständer entstanden, für die am Straßenrand zwölf Auto-Stellplätze weichen mussten. Die Verkehrsberuhigung zwischen Maximilianstraße und Konrad-Adenauer-Allee ist ein Dauerthema, die Installation der Reihenbügel-Anlagen beschloss der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr. Der Bereich zwischen den zwei Schulgebäuden, in dem etwa zu den Stundenwechseln hunderte Schüler unterwegs sind, soll nun übersichtlicher und sicherer werden.

Auto-Parkplätze weichen für 70 Fahrrad-Stellplätze in der Augsburger Hallstraße

Nach Auskunft der Stadt wurden in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Fahrrad-Stellplätze neu geschaffen – davon 250 in Innenstadt und innenstadtnahen Bereichen sowie weitere 250 an Zoo, Naturfreibad und Sportanlage Süd. Auch in Katharinengasse und Lueginslandgäßchen sind zuletzt Abstellplätze für je zwölf Fahrräder entstanden. (kmax)