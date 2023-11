Augsburg

10:41 Uhr

Bahn-Streik sorgt am Donnerstag vor allem im Fernverkehr für Frust

Passanten am Augsburger Bahnhof: Der Bahn-Streik legt am Donnerstag einen großen Teil des Schienenverkehrs lahm.

Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL führt seit Mittwochabend zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Vor allem Fernreisende müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Von Mittwochabend bis Donnerstagabend, 18 Uhr, kommt es aufgrund eines Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL bundesweit zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB. Auch in Augsburg sind die Auswirkungen zu spüren – wenn auch nicht so deutlich wie erwartet. Denn zumindest Pendler, die Züge des Nahverkehrs nutzen, scheinen pünktlich an ihren Zielort zu gelangen. "Ich habe von dem Streik gar nichts gewusst", sagt ein Fahrgast in den frühen Morgenstunden am Augsburger Bahnhof. Sein Zug fahre wie geplant. Dies liegt daran, dass die BRB sowie andere Privatbahnen ihren Betrieb regulär fortsetzen und nicht zwingend von dem Warnstreik betroffen sind. Erst wenn Infrastrukturbetreiber und -anbieter bestreikt werden, könnte es auch bei anderen privaten Eisenbahnunternehmen zu abweichenden Fahrplänen kommen.

GDL-Streik heute: Vor allem im Fernverkehr fallen in Augsburg Züge aus

Für Reisende im Fernverkehr bedeutet der Warnstreik allerdings das Warten auf verspätete Züge oder gar Zugausfälle. Trotz eines Notfahrplans der Deutschen Bahn ist das Angebot an Fahrten stark reduziert. Tickets für Fahrten am Mittwoch und Donnerstag könnten laut DB-Konzern auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt oder storniert werden; die Zugbindung sei aufgehoben. Für Fahrgäste, die sich auf den Fernverkehr verlassen hatten, scheinen diese Ticketregelungen angesichts der entstandenen Umstände nur ein schwacher Trost.

