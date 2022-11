Augsburg

19:00 Uhr

Blaue Kappe, Oh Boi & Co.: Wie Christoph Steinle vom Gin zur Gastronomie kam

Christoph Steinle ist Geschäftsführer der Spin und Gin GmbH, zu der unter anderem August Gin, das Oh Boi und die Blaue Kappe in Augsburg gehören.

Plus Christoph Steinle ist einer der prägendsten Restaurantbetreiber Augsburgs. Dabei machte er lange Zeit etwas anderes. Die Corona-Pandemie beschreibt er als "harte Jahre".

Von Jan Kandzora

Es gibt Gastronomen, die quasi in einem Wirtshaus oder einer Bar aufwachsen, von Kindesbeinen an im elterlichen Betrieb mitarbeiten und so fest mit der Branche verwurzelt sind, dass es nahezu unmöglich scheint, sie sich in einem anderen beruflichen Umfeld vorzustellen. Christoph Steinle ist kein solcher Gastronom. Noch bis 2016 hatte er eine berufliche Karriere als IT-Berater eingeschlagen – und hat sich seither doch in relativ kurzer Zeit zu einem der prägendsten Restaurant-Betreiber in Augsburg entwickelt. Seine Bars und Restaurants wie das "Oh Boi" oder die "Blaue Kappe" sind beliebt und eigenwillig. Dabei begann bei Steinle alles mit einer Leidenschaft für Gin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

