Augsburg

14:05 Uhr

Brandserie in Augsburger Geschäften: Was der Anwalt der Tatverdächtigen sagt

Plus Eine 43-jährige Frau wird verdächtigt, hinter den Brandstiftungen in Augsburger Geschäften zu stecken. Sie soll nun von einem Gutachter Besuch in der U-Haft bekommen.

Von Ina Marks

Es waren viele kleine Brände, die eine Frau am vergangenen Freitag binnen kurzer Zeit in mehreren Innenstadt-Geschäften nacheinander gelegt haben soll. Die Berufsfeuerwehr bezeichnete die Lage als "heikel". In einem großen Kaufhaus hätte sich das Feuer schnell ausbreiten und in kürzester Zeit zur Gefahr werden können, hieß es vonseiten der Brandexperten. Seit dem Wochenende sitzt eine 43 Jahre alte Frau in der JVA Aichach in Untersuchungshaft (wir berichteten). Sie wird verdächtigt, hinter den gefährlichen Zündeleien zu stecken. Die Taten werfen einige Fragen auf. Was ihr Anwalt bislang dazu sagen kann.

Die Augsburgerin soll, so vermuten die Ermittler, in fünf verschiedenen Geschäften in der Bürgermeister-Fischer-Straße und in der nahegelegenen Bahnhofstraße Waren angezündet haben. Bei Karstadt etwa wurde auf drei Etagen Feuer gelegt. Von der Brandstiftungsserie betroffen waren auch die Mode-Kaufhäuser Peek & Cloppenburg und C&A sowie eine Kik- und eine Deichmann-Filiale. Meist hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die kleinen Brände selbst löschen können. Mit ihrem raschen Eingreifen verhinderten sie Schlimmeres. Die Polizei nahm kurz darauf die 43-Jährige in der Bahnhofstraße fest. Eine Augenzeugin berichtete unserer Redaktion, die Frau habe einen "abwesenden Eindruck" gemacht. Freilich stellt sich nicht nur die Frage nach dem Motiv, sondern auch nach dem geistigen Gesundheitszustand der Tatverdächtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

