Augsburg

vor 16 Min.

Ursache steht fest: Darum stürzte der Baum an der Kahnfahrt um

Am Sonntagnachmittag stürzte ein metergroßer Baum in die Kahnfahrt. Die Ausmaße des Baums sind gut zu erkennen. Er stand in einer abschüssigen Hanglage.

Plus Einige Bäume nahe der Kahnfahrt sind schon seit Längerem krank. Die nun umgestürzte Robinie gehörte nicht dazu. Wie die Trockenheit Bäumen zu schaffen macht.

Es hörte sich an wie das Prasseln eines Feuerwerks: Als am Sonntag ein Baum in den Äußeren Stadtgraben nahe der Kahnfahrt stürzte, war es eventuell auch dieses Geräusch, das die Insassen zweier Ruderboote warnte. Die fünf Insassen hatten Glück und kamen mit dem Schrecken davon. Zwei Tage danach stellen sich Fragen, deren Aufarbeitung Stadt, Feuerwehr und den Lechfischereiverein beschäftigt, der das Areal von der Stadt gepachtet hat. Es geht auch darum, wie sicher derzeit das Umfeld großer Bäume ist, denn die Trockenheit macht ihnen zu schaffen.

