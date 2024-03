Augsburg

vor 17 Min.

Das bayerische Genderverbot sorgt für Kontroversen an Augsburgs Schulen

Plus Das Genderverbot des Freistaats wird an den Schulen umgesetzt - und teils hinterfragt, teils begrüßt. Die Stadt Augsburg verweist auf ihr eigenes Regelwerk.

Von Miriam Zissler

Das Genderverbot der bayerischen Staatsregierung wird in Augsburg teils kritisch bewertet. Die Staatsregierung hat jüngst die gendersensible Sprache im Schriftverkehr von Schulen, Hochschulen und Behörden untersagt. Zwar werde das Maria-Theresia-Gymnasium allen Empfehlungen und verbindlichen Regelungen nachkommen. Schulleiterin Katja Bergmann betont aber, dass die Schulen mit "anderen Baustellen" zu kämpfen hätten. Die deutsche Sprache müsse an anderer Stelle geschützt werden. Die Stadt verweist auf ihre kommunale Selbstbestimmung und bleibt bei ihrer eigenen Regelung.

Per Änderung der Allgemeinen Geschäftsordnung des Freistaats Bayern sind künftig in der dienstlichen Kommunikation Gendersternchen (Schüler*innen), Binnenmajuskel (LehrerInnen), Doppelpunkt (Mitarbeiter:innen) und Gendergap (Bürger_innen) unzulässig. Diese Schreibungen wurden schon bisher nicht in der Stadtverwaltung verwendet, weil sie nicht den amtlichen Regelungen der Rechtschreibung und Grammatik entsprechen. Das hat die Stadt bereits im Februar 2019 in einer internen Anweisung geregelt. Im Leitfaden für die Verwendung geschlechtersensibler Sprache in der Stadtverwaltung ist aber auch geregelt, dass auf die sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen dienstlichen Schreiben zu achten ist. So sind bei Personenbezeichnungen vorzugsweise beide Begriffe, also etwa Kolleginnen und Kollegen, nebeneinander zu verwenden oder durch eine geeignete neutrale Bezeichnung zu ersetzen, etwa Teamleitung statt Teamleiter. "Diese Regelung wurde 2021 überarbeitet und an die Erfordernisse von non-binären Menschen angepasst", so die Gleichstellungsstelle der Stadt auf Anfrage. Oberbürgermeisterin Eva Weber habe sich für eine Duden-konforme Schreibweise entschieden. Ausnahmen wären möglich, insbesondere wenn queere Zielgruppen angesprochen beziehungsweise einbezogen werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen