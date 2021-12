Augsburg

Das sagt der neue Leiter des Innenstadtreviers zur Situation im Zentrum

Plus Robert Maschke ist ein erfahrener Beamter und kennt die Situation in Augsburg gut. Nun führt er eine wichtige Polizeidienststelle. Eines will er anders machen als seine Vorgänger.

Von Jan Kandzora

Es ist ein wichtiger Posten bei der Augsburger Polizei. Der Leiter des Innenstadtreviers führt eine Dienststelle, die sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht; das Revier muss das Nachtleben in der Maxstraße im Blick haben, sich um Drogenschwerpunkte wie den Königsplatz kümmern, die meisten Demos in Augsburg begleiten. Die Beamtinnen und Beamten hier haben mehr zehrende und konfrontative Einsätze als andernorts. Seit ein paar Wochen hat die "Polizeiinspektion Augsburg Mitte", wie sie im Polizeijargon heißt, einen neuen Leiter. Robert Maschke, 55, ist in Polizeikreisen ein bekanntes Gesicht.

