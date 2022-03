Augsburg

Die Augsburger SPD geht mit einem neuen Gesicht in die Landtagswahl

Wer tritt für die SPD bei der Landtagswahl 2023 in den beiden Augsburger Stimmkreisen an?

Plus Im Stimmkreis Augsburg-Ost beginnt die Suche nach dem Direktbewerber. Was macht der Landtagsabgeordnete Harald Güller im Stimmkreis West? So sieht der zeitliche Fahrplan aus.

Von Michael Hörmann

Die Landtagswahl im Herbst 2018 verlief für die SPD in Bayern frustrierend. Das schwache Abschneiden der Partei führte dazu, dass die Augsburger SPD nur noch einen Abgeordneten in den Landtag entsandte. Es ist Harald Güller, der im Stimmkreis Augsburg-West angetreten war. Güller lebt in Neusäß an der Stadtteilgrenze zu Augsburg. Zu seinem Stimmkreis gehören neben Teilen des Augsburger Stadtgebiets die Städte Gersthofen und Neusäß. Im Stimmkreis Augsburg-Ost trat Margarete Heinrich an, sie scheiterte jedoch. Nach der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 verließ Heinrich die SPD. Deshalb wird die Partei bei der Wahl im Herbst 2023 ein neues Gesicht präsentieren. Die Suche beginnt. Und im Westen? Vieles spricht dafür, dass hier die Entscheidung bereits gefallen ist.

