vor 17 Min.

Die Ruggeris verraten ihr Konzept für das neue Lokal "Ombretta"

Vito und Marco Ruggeri (v.l.) stehen in ihrem neuen Lokal in der Augsburger Maximilianstraße und suchen für die Einrichtung Stoffe aus. Das Ombretta wird voraussichtlich im Februar öffnen.

Plus Familie Ruggeri führt in Augsburg das Restaurant Mille Miglia. Anfang 2024 eröffnen sie ein paar Meter weiter in der Maxstraße ein weiteres Lokal - mit anderem Ansatz.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Noch arbeiten Handwerker in dem Kreuzgewölbe im Haus in der Maximilianstraße, Ecke Wintergasse. Die mehrjährige Sanierung des historischen Harterhauses geht jedoch dem Ende entgegen. In das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert soll nicht nur, wie berichtet, ein Hotel einziehen. Im Erdgeschoss wird auch eine Weinbar und Osteria eröffnen. Hinter diesem neuen Lokal stecken Vito und Marco Ruggeri. Die Gastronomen führen seit vielen Jahren das Restaurant Mille Miglia - ebenfalls in der Maximilianstraße. Vater und Sohn erzählen, welches Konzept sie für die neue "Vin'Osteria Ombretta" vorgesehen haben und welche Geschichte hinter dem Namen steckt.

Vito Ruggeri hat eine Reihe Stoffmuster mitgebracht, um sich mit seinem Sohn zu beraten. Es geht um die Details der Inneneinrichtung des neuen Lokals, das von ihrem etablierten Restaurant nur ein paar Meter entfernt liegt. Gemütlich, warm und entspannt soll es in der neuen Osteria und Weinbar im nächsten Jahr zugehen, sagen beide. Sie hätten schon länger nach einer zusätzlichen, netten Lokation gesucht, erzählt Vito Ruggeri. "In Augsburg hat eine schöne Weinbar einfach gefehlt. Das haben uns auch unsere Gäste immer wieder gesagt." Mit dem Harterhaus haben sie das richtige Objekt gefunden, um ihre Vorstellungen zu verwirklichen, sagen die Ruggeris. Das liegt auch an der Historie des Gebäudes.

