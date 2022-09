Augsburg

18:00 Uhr

Drei Bäume umgestürzt: Wie sicher ist es noch an der Augsburger Kahnfahrt?

Wie sicher steht diese Kiefer am St.-Jakob-Wasserturm? In unmittelbarer Nähe sind seit Mitte August drei Bäume an der Kahnfahrt in den Stadtgraben gestürzt.

Plus Schon zum dritten Mal ist innerhalb weniger Wochen ein Baum in der Nähe der Kahnfahrt umgestürzt. Anwohner sehen einen weiteren Baum mit Sorge. Wie die Stadt die Lage einschätzt.

Von , Rafaela Leirich Michael Hörmann , Rafaela Leirich

Die Kahnfahrt ist ein beliebtes Ausflugsziel in Augsburg. Eine Fahrt mit dem Ruderboot ist für viele Ausflügler, die es in die Jakobervorstadt zieht, nahezu ein Muss. Doch wie sicher sind die Menschen im Wasser in ihren Booten? In den zurückliegenden Wochen sind drei Bäume umgestürzt. Zuletzt fiel in der Nacht zum Sonntag eine 25 Meter große Robinie um. Niemand war zu diesem Zeitpunkt unterwegs und bekam etwas mit. Im August schrammte man knapp an einer Katastrophe vorbei. Eine Robinie fiel unweit von zwei Ruderbooten, die mit fünf Personen besetzt waren, in den Stadtgraben. Anwohnerinnen und Anwohner sind zudem in Sorge, weil ein Baum am St.-Jakob-Wasserturm sich in großer Schräglage auf die Straße neigt.

