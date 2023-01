Endende Verträge von Saisonkräften lassen Arbeitslosenzahlen steigen

Weil Verträge von Beschäftigten auslaufen, die für das Weihnachtsgeschäft engagiert wurden, steigen die Arbeitslosenzahlen in Augsburg. Dazu gibt es weniger offene Stellen.

1568 mehr Arbeitslose als im Dezember meldet die Agentur für Arbeit Augsburg in ihrer Januarstatistik. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei vier Prozent. Grund für den Anstieg ist, dass nach dem Ende von Weihnachtsgeschäft und -märkten viele befristete Verträge ausgelaufen sind. Man bewege sich bei den Zahlen auf dem Niveau der Vorjahre heißt es seitens der Arbeitsagentur. Insgesamt sei die Aussicht für den Arbeitsmarkt 2023 positiv.

Im gesamten Agenturbezirk, der neben der Stadt Augsburg auch den Landkreis Augsburg sowie den Landkreis Aichach-Friedberg umfasst, waren im Januar 15.617 Menschen ohne Job. "Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bleibt erfreulicherweise beständig", so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Die Zahl der offenen Stellen sinke allerdings fortwährend auf derzeit 6083 und liege damit um 1,2 Prozent niedriger als vor einem Monat und 5,0 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Der Personalmangel bleibe aus Sicht der Arbeitsmarktexpertin dennoch ein drängendes Problem in diesem Jahr.

Experten erwarten trotz Ukraine-Flüchtlingen sinkende Arbeitslosenzahlen

Insgesamt sei die Prognose für 2023 hinsichtlich der Arbeitslosigkeit positiv. Die beiden Landkreise bewegen sich mit einer Arbeitslosenquote von je 2,8 Prozent noch immer im Bereich der Vollbeschäftigung. Die Stadt hält mit 5,5 Prozent ihren Wert aus Januar 2022. Die Arbeitsagenturen erwarten, dass der Arbeitsmarkt die Folgen der Energiekrise überwindet. Die Zeiten steigender Arbeitslosigkeit infolge des Krieges dürften ebenso vorbei sein, so das Ergebnis des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Aktuelle Berechnungen würden daher auf eine leicht sinkende Arbeitslosigkeit hinweisen. (nist)

