Entscheidung nach der Landtagswahl: Das sind die Augsburger Abgeordneten

Nun steht fest: Sieben Politiker aus Augsburg schaffen den Sprung in den Bayerischen Landtag. Bei SPD und AfD gibt es jeweils eine Überraschung.

Seit Dienstagmittag steht definitiv fest, welche Landtagskandidaten aus Augsburg den Sprung ins Landesparlament geschafft haben. Die Grünen werden beide Augsburger Mandate halten können, bei der SPD macht Anna Rasehorn das Rennen vor Florian Freund und bei der AfD schafft Markus Striedl den Einzug in den Landtag, obwohl er in Augsburg gar nicht direkt kandidiert hatte. Augsburg wird in München künftig von sieben Abgeordneten vertreten – einer mehr als bisher. Die Kandidaten in Augsburg haben gegenüber anderen schwäbischen Kandidaten den Vorteil, dass sie neben den Erststimmen aus ihrem Stimmkreis auch die Chance auf relativ viele Zweitstimmen aus dem zweiten Augsburger Stimmkreis haben, in dem sie durch Plakatierung bekannt sind. Hier die Übersicht:

Leo Dietz und Andreas Jäckel (CSU; v.li.) Foto: Peter Fastl

CSU Seit Sonntagabend ist klar, dass Andreas Jäckel und Leo Dietz jeweils das Direktmandat in ihren Stimmkreisen geholt haben. Jäckel schaffte es, relativ viele Zweitstimmen im Augsburger Umland zu holen und kam insgesamt (Erst- und Zweitstimmen) auf knapp 35.000 Stimmen, Dietz erreichte 30.800 Stimmen. Für die Augsburger CSU-Listenkandidaten Quirin Bauer und Tanja Rüb, die auch auf Wahlplakaten auftauchten, reichte es erwartungsgemäß bei Weitem nicht für einen Einzug.

Cemal Bozoglu und Stephanie Schuhknecht (Grüne) Foto: Peter Fastl

Grüne Für Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu hat ihr persönliches Ergebnis zum Einzug in den Landtag gereicht, auch wenn die Zahl der schwäbischen Grünen im Landtag angesichts des Grünen-Stimmenverlusts von sechs auf vier zusammenschmilzt. Schuhknecht holte insgesamt 23.407 Stimmen (Erst- und Zweitstimmen), bei Bozoglu waren es 21.572. Maximilian Deisenhofer, der im Landkreis (Stimmkreis Augsburg-Süd) Direktkandidat war, schaffte ebenfalls noch den Sprung ins Parlament.

Andreas Jurca und Raimond Scheirich (AfD; v.li.) Foto: AZ

AfD Der Augsburger AfD-Parteivorsitzende und Stadtratsfraktionschef Andreas Jurca ist einer von insgesamt sechs schwäbischen AfD-Abgeordneten. Er holte in Schwaben 23.200 Stimmen. Jurca wird wohl parallel zum Abgeordneten-Mandat bis auf Weiteres Fraktionschef im Rathaus bleiben. Für eine Überraschung sorgte Stadtrat Markus Striedl, der in Donau-Ries als Direktkandidat antrat und dort viele Stimmen holte. Er lag bei der Zahl der Stimmen mit 25.130 vor Jurca. Nicht gereicht hat es für den zweiten Augsburger Direktkandidaten Raimond Scheirich (19.426 Stimmen).

Anna Rasehorn (SPD) Foto: Peter Fastl

SPD Bei der SPD ist das eingetreten, was sich bereits am Montag abzeichnete: Simone Strohmayr (Aichach-Friedberg), die schwäbische Spitzenkandidatin, wird einen der beiden Schwaben-Sitze der SPD im Landtag besetzen. Den Einzug ins Parlament schafft auch Anna Rasehorn, die im Augburger Osten Direktkandidatin war. Rasehorn hatte sich dort parteiintern in einem Losverfahren als Direktkandidatin durchgesetzt, nachdem es in der Nominierungsversammlung zu einem Stimmenpatt zwischen ihr und Ibrahim Yarasir gekommen war. Rasehorn holte 14.449 Stimmen – und erreichte damit einen dünnen Vorsprung vor Florian Freund, der im Westen Direktkandidat war. Für Freund, der wegen seines Bekanntheitsgrads als Fraktionschef eigentlich gute Chancen hatte, reicht es mit seinen 14.070 Stimmen nicht. Auch für Rasehorn kam offenbar überraschend, dass sie am Ende die Nase vorne hatte – am Sonntagabend hatte sie angesichts des durchwachsenen Bayern-Ergebnisses noch vermutet, dass es bei weiterhin zwei Schwaben-Sitzen für die SPD für sie nicht reichen würde.

Freie Wähler Bei den Freien Wählern reicht es weder für Claudia Schuster noch für Ferdinand Traub. Schuster kam auf 11.249 Stimmen, Traub auf 8061. Nötig wären mehr als 19.000 Stimmen gewesen, um einen der sechs schwäbischen FW-Sitze zu besetzen.