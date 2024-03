Augsburg

Familie über geplanten Süchtigentreff: "Ist für uns alle eine Katastrophe"

Plus 2020 haben sich die Bradys in Oberhausen ein Haus gekauft. Quasi nebenan soll nun der Süchtigentreff entstehen. Sie gehören zu Anwohnern, die sich zusammenschließen.

Von Ina Marks

Bekannte hätten sie noch gewarnt, in den Stadtteil Oberhausen zu ziehen. Thomas und Caitlin Brady waren bei ihrer Suche nach Eigentum auf ein angebotenes Einfamilienhaus mit kleinem Garten gestoßen, direkt in der Straße hinter der evangelischen Kirche St. Johannes. Sie kauften es. Knapp vier Jahre ist das her. Dass die Stadt jetzt ausgerechnet in den Kirchenräumlichkeiten die neue Anlaufstelle für Drogenkranke plant, entsetzt die Eltern von zwei kleinen Kindern. Sie haben nicht nur Angst. Die Bradys zählen zu den vielen Bewohnern in Oberhausen, die sich strikt gegen das Vorhaben wehren. Inzwischen hat sich eine Gruppe von Betroffenen formiert.

Vor ihrer Entscheidung das Haus zu kaufen, so erzählt Thomas Brady, haben sich seine Frau und er erst über Oberhausen informiert. Eben auch, weil sie im Bekanntenkreis auf Vorbehalte gegen den Stadtteil gestoßen waren. "Ich las im Internet über die Entwicklungsprogramme in Oberhausen, über den neuen Friedensplatz und dass das neue Leonardo-Hotel entstehen soll." Der Ire und die Australierin hatten zu dem Zeitpunkt schon ihr erstes Kind, sie suchten ein größeres Heim für die junge Familie. Angesichts der zu erwartenden positiven Entwicklung im Bereich Wertachbrücke und Donauwörther Straße dachten sie: "Da können wir investieren", berichtet der 34-Jährige.

