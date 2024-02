Augsburg

17:30 Uhr

Kritik am neuen Süchtigentreff: "Oberhausen wird kaputt gemacht"

In das alte Pfarrhaus von St. Johannes an der Donauwörther Straße nahe der Wertachbrücke soll die neue Anlaufstelle für Suchtkranke ziehen. Darüber hat sich eine Diskussion entzündet.

Plus Die neue Standortplanung für den Süchtigentreff in Augsburg sorgt kurz nach Bekanntwerden bereits für Diskussionen. Was die Stadt den Anwohnern anbietet.

Von Ina Marks

Um den neuen Standort für den Süchtigentreff im Stadtteil Oberhausen sind Diskussionen entbrannt. Wie berichtet, soll der Be-Treff am Oberhauser Bahnhof, der längst aus allen Nähten platzt, wohl im kommenden Jahr in das alte Pfarrhaus der evangelischen Kirche St. Johannes ziehen. Dieses befindet sich nahe der Wertachbrücke am Anfang der Donauwörther Straße. Dort ist ein umfassenderes Versorgungskonzept für suchtkranke Menschen geplant, als es derzeit möglich ist. Die Stadt hat dazu am Donnerstag eine Infoveranstaltung für betroffene Anwohner anberaumt. Doch schon jetzt wird Unverständnis über den Plan und die Infopolitik geäußert. Das zeigt ein Disput, in dem sich auch Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) zu Wort meldet.

Die Diskussion hat sich auf unserer Facebookseite "Augsburger Allgemeine" zu der Berichterstattung über den neuen Standort entwickelt. Unter den Kritikern befindet sich Anwohnerin Monika Rasidovic. Die 51-Jährige lebt in der Nähe zu St. Johannes. Mit ihrer Schwester habe sie dort vor langer Zeit ein Haus saniert und sich etwas Schönes aufgebaut, erzählt sie gegenüber unserer Redaktion. Die Oberhauserin ist in Rage.

