Farbattacken, Hitlergrüße: So viele extremistische Straftaten gibt es in Augsburg

Der Mann aus dem Allgäu war in Augsburg, um den Herbstplärrer zu besuchen, so wie tausende andere Menschen auch in jenem September 2023. Er war anlässlich eines Junggesellenabschieds im Bierzelt, die Stimmung unter den Männern war offenbar ausgelassen, der Alkoholpegel hoch – da zeigte der Mann zum Entsetzen der anderen Gäste plötzlich den Hitlergruß. Gut ein Jahr später, am Montag dieser Woche, ist der Allgäuer am Landgericht Augsburg deswegen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dass extremistische Straftaten in der Stadt Polizei und Justiz beschäftigen, ist kein Massenphänomen. Um Einzelfälle handelt es sich allerdings auch nicht.

