Herbstplärrer endet: Festwirte und Schausteller ziehen positive Bilanz

Plus Nach dem Unwetter am ersten Wochenende begann auf dem Augsburger Volksfest die Aufholjagd. Mit dem Plärrer-Ergebnis zeigen sich alle zufrieden.

Von Miriam Zissler

Das erste Wochenende des diesjährigen Herbstplärrers stand nach einem fulminanten Auftakt samt Plärrerumzug im Zeichen des Unwetters. Nach dem Starkregen blieb bei anhaltenden Regenfällen der große Besucherandrang zunächst aus. Das änderte sich: Rückblickend ziehen die Schausteller und Festwirte nun eine positive Bilanz.

Plärrer 2023: Positives Fazit trotz Unwetter

Nach dem ersten Wochenende hätten Schausteller und Festwirt "sehr, sehr gut aufgeholt", stellt Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands, fest. Es sei letztlich ein sehr guter Plärrer gewesen, der mit dem Ergebnis des Herbstplärrers vom vergangenen Jahr vergleichbar sei. In seinen Augen habe sich das Sicherheitskonzept bewährt. Die Langenmantelstraße, die am Festgelände vorbeiführt, war von Freitag bis Sonntag von jeweils 18 Uhr bis Mitternacht gesperrt worden: Autofahrer wurden umgeleitet, die Straßenbahn fuhr hingegen durch die Langenmantelstraße. "So konnten die Besucher sicher in die Straßenbahn ein- und aussteigen. Außerdem konnten sie sich besser verteilen, um das Feuerwerk anzusehen", so Diebold. Jugendliche, die auffällig geworden waren, hätten Einsatzkräfte der Polizei, Streetworker und Vertreter der verschiedenen Security-Firmen, die auf dem Plärrer tätig sind, "gut im Griff gehabt". Für ihn war die Motorrad-Hochseilshow der Geschwister Weisheit ein Höhepunkt des Herbstplärrers. "Die waren der Knaller."

