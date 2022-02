Augsburg

Festnahme nach Überfall in Bergheim: Ein mutmaßlicher Täter kannte das Haus

Ermittler haben nach der Tat in Bergheim das Haus und das Grundstück genau untersucht. Nun wurden drei Männer festgenommen.

Plus Drei Männer sollen für den brutalen Überfall auf ein Ehepaar in Augsburg-Bergheim verantwortlich sein. Einer der Verdächtigen kannte das Haus der Opfer.

Von Jörg Heinzle

Eine heiße Spur hatten die Ermittler offenbar schon seit einiger Zeit - doch nun haben sie auch zugeschlagen. Nach dem brutalen Überfall auf ein Ehepaar im Stadtteil Bergheim wurden am Dienstag und Mittwoch drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sollen das Paar - der Mann ist 83, die Frau 71 Jahre alt - nachts in ihrem Haus überfallen und zusammengeschlagen haben. Die Opfer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mit Verweis auf die Ermittlungen gibt die Polizei nur wenige Informationen nach außen - inzwischen sind aber einige Details zum Überfall und dem möglichen Motiv bekannt.

