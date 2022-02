Nach brutalem Überfall in Bergheim nimmt die Polizei drei Verdächtige fest

Im Dezember ist ein älteres Ehepaar in Augsburg-Bergheim nachts überfallen und schwer verletzt worden. Jetzt meldet die Soko einen Fahndungserfolg.

Nach dem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar im Augsburger Stadtteil Bergheim hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Ein Mann sitzt in Augsburg in Untersuchungshaft, zwei weitere wurden in Rumänien festgenommen und sollen nun nach Deutschland ausgeliefert werden. Das Paar - der Mann ist 83, die Frau 71 Jahre alt - wurde im Dezember nachts in seinem Wohnhaus von mehreren Tätern überfallen. Beide Opfer kamen mit schweren Verletzungen ins Uniklinikum, wo sie behandelt wurden. Eine Sonderkommission mit 25 Beamten ermittelte danach intensiv - und hatte nun Erfolg.

Überfall auf Ehepaar in Bergheim: Ein Mann wurde in Augsburg festgenommen

Am Dienstag wurde laut Polizei ein dringend tatverdächtiger Mann durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei im Stadtgebiet Augsburg festgenommen. Es handelt sich demnach um einen 32-jährigen Rumänen, der die Opfer kannte, weil er für sie zuvor als Handwerker tätig war. Zudem gelang es, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt sowie rumänischen Behörden, am Dienstag und an diesem Mittwoch zwei weitere Tatverdächtige in Rumänien festzunehmen. Es handelt sich um zwei Männer (37 und 40 Jahre) mit ebenfalls rumänischer Staatsbürgerschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Haftbefehle beim Amtsgericht Augsburg unter anderem wegen versuchten Mordes gegen die drei Verdächtigen erlassen. Der 32-Jährige wurde bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in ihn Vollzug setzte. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Auslieferungen der beiden 37- und 40-jährigen tatverdächtigen Rumänen nach Deutschland wurden beantragt. (jöh)

