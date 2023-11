Fließt für ein abgespecktes Modular-Festival weniger Geld von der Stadt?

Plus Derzeit beträgt der jährliche Zuschuss der Stadt Augsburg für das Modular-Festival 170.000 Euro. Ein Vertrag mit dem Stadtjugendring legt die Rahmenbedingungen fest.

Wie wird das Jugendfestival Modular im Jahr 2024 in Augsburg über die Bühne gehen? Antworten darauf muss der Stadtjugendring (SJR) als Veranstalter geben. Die Verantwortlichen halten sich vorerst bedeckt. Sicher ist, Modular wird abgespeckt. Die künftige Ausrichtung ist brisant, da es auch um finanzielle Zuwendungen der Stadt geht. Derzeit fließen jährlich 170.000 Euro Zuschuss ans Festival, zu dem heuer insgesamt 33.000 Besucherinnen und Besucher an drei Tagen kamen. Wie verhält es sich mit städtischem Geld bei einem kleineren Modular?

Der wahrscheinliche Termin für Modular 2024 steht. "Die Planungen für das Pfingstwochenende vom 17. bis 19. Mai laufen", teilt der SJR mit. Es bleibt bei drei Tagen. Der Vorverkauf soll zum 1. Dezember starten. Namen der ersten Bands, die auftreten, gibt es voraussichtlich im Januar. Dies hänge davon ab, so der Veranstalter, "wann wir den ersten Headliner, also bekannten Künstler, fixieren können".