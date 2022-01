Augsburg

vor 20 Min.

Folge der Corona-Krise? In Augsburg gab es 2021 mehr Suizidversuche

Blick in die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Josefinum. Der zweite Lockdown trieb in der Corona-Krise viele Kinder und Jugendliche in die Augsburger Klinik.

Plus 2021 versuchten mehr Augsburger als in Vorjahren, sich das Leben zu nehmen. In den Psychiatrien gab es zuletzt eine Zunahme der Notfälle. Wie ein Experte die Lage einschätzt.

Von Jan Kandzora

Wenn sich Menschen das Leben nehmen, ist es oft ein einsamer Tod. Nur selten steht das bittere Thema auch derart im Fokus des öffentlichen Interesses wie unlängst, als vielfach über eine Studie der Uniklinik Essen berichtet wurde. Die Untersuchung hatte ergeben, dass die Anzahl der Suizidversuche bei Kindern im zweiten Lockdown offenbar deutlich höher lag als vor Corona. Gibt es durch die Maßnahmen und die Pandemie mehr Suizide und Suizidversuche? Die Frage steht seit Beginn der Krise im Raum, war mit Blick auf die Situation in Augsburg allerdings bislang nicht so eindeutig zu beantworten. Nun allerdings gibt es bei einer Zahl einen Anstieg.

