Frauen protestieren auf Oben-ohne-Demo mit nacktem Oberkörper

Am Samstag protestiert das Oben-ohne-Kollektiv in Augsburg gegen die Sexualisierung des weiblichen Körpers. Bis zu 200 Menschen könnten dabei sein. Auch Männer.

Sie wollen gesellschaftlichen Tabus nackte Brüste entgegensetzen: Bis zu 200 Aktivistinnen werden sich am kommenden Samstag, 30. Juli, in Augsburg zu einer Oben-ohne-Demo versammeln und auf 3,5 Kilometern durch die Innenstadt ziehen. Sie fordern ein Ende von Sexualisierung, Stigmatisierung und Zensur der weiblichen Brüste. Zudem wollen sie auf sexualisierte Gewalt und Unterdrückung hinweisen.

Bis zu 200 Menschen zu Oben-ohne-Demo in Augsburg erwartet

Angemeldet wurde die Protestveranstaltung beim Ordnungsamt durch das Oben-Ohne-Kollektiv. Los geht es laut Veranstaltern um 15 Uhr am Ulrichsplatz mit zwei Redebeiträgen. Anschließend setzt sich ein Demonstrationszug mit Trommeln, Pfeifen und Plakaten in Bewegung.

Allen voran geht ein Block von Frauen mit freien Oberkörpern, dahinter protestieren weitere Menschen mit Bekleidung. Auch Männer können sich dem Protest anschließen, werden aber gebeten, aus Solidarität ihren Oberkörper zu verhüllen, so Initiatorin Lucia Reng.

Die Route verläuft über die Maximilianstraße, Hallstraße und Schießgrabenstraße zur Schaezlerstraße. Dann geht es über den Alten Einlaß, Fuggerstraße, Grottenau und Ludwigstraße auf die Karlstraße und im Anschluss über Leonhardsberg, Mittleren und Oberen Graben zum Vogeltor. Abschließend passiert der Protestzug die Straßen Am Schwall, Predigerberg, Heilig-Grab-Gasse und Maximilianstraße – und führt zum Ulrichsplatz zurück, wo gegen 18 Uhr Schluss sein soll.

Wegen Oben-ohne-Demo drohen in Augsburg Staus

Die betroffenen Straßen werden von der Polizei für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadtwerke Augsburg rechnen mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu Linienausfällen für die Zeit der Demo, sagt SWA-Sprecher Jürgen Fergg.

Die Oben-ohne-Demo am kommenden Samstag ist nicht die erste in Augsburg. Schon im August 2021 hat es eine solche Aktion gegeben. Auch in Berlin und anderen Städten bundesweit gibt es eine feministische Bewegung, die ein Oben-ohne-Recht für Frauen an Orten fordert, an denen sich auch Männer mit nacktem Oberkörper zeigen.