Frostschäden an Zügen von Go-Ahead

Das Bahnunternehmen hat den Verkehr in eingeschränktem Rahmen wieder aufgenommen. In den kommenden Tagen gibt es defekte Toiletten und verkürzte Züge.

Der Zugverkehr im Raum Augsburg ist am Montagmorgen in Teilen wieder angelaufen. Der Betreiber Go-Ahead erklärte, dass man auf der Achsen nach München und Ulm wieder unterwegs sei. Allerdings kam es wegen Weichenstörungen zu teils erheblichen Verspätungen. An einigen Stationen waren die Bahnsteige zudem nicht vollständig geräumt. Diese Halte konnten nicht angefahren werden bzw. nur mit verkürzten Zügen bedient werden. Die Räumarbeiten laufen. Zudem seien einige Triebwagen aufgrund der winterlichen Witterung reparaturbedürftig. In den kommenden Tagen werde es auch deswegen Zugausfälle und verkürzte Züge geben. Laut Go-Ahead ist bei einigen Zügen, die auf Abstellgleisen komplett eingeschneit wurden, die Schneelast noch zu groß, um die Stromabnehmer zu heben. Zudem sind, nachdem etliche Züge tagelang ohne Strom waren, die Toilettenanlage bei manchen Triebwagen durch Eisbildung beschädigt.

Auch die Bayerische Regiobahn (Ammersee- und der Paartalbahn) hatte weiterhin mit dem Schnee zu kämpfen. Die Strecken seien in ganzer Länge nicht befahrbar, denkbar sei allenfalls ein Pendelbetrieb auf Abschnitten, hieß es am Montag. (skro)