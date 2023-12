Schnee in Augsburg: Züge, Busse und Straßenbahnen fahren wieder

Der Betrieb im Augsburger Stadtverkehr wurde am Sonntag wieder aufgenommen. Die Feuerwehr kämpft mit Schneebruch. Mehrere Augsburger Schulen sind vorerst gesperrt.

Der Zugverkehr im Raum Augsburg ist am Sonntagnachmittag und am Montagmorgen in Teilen wieder angelaufen. Der Betreiber Go-Ahead erklärte, dass man auf der Achsen nach München und Ulm wieder unterwegs sei. An einigen Stationen seien die Bahnsteige jedoch noch nicht vollständig geräumt. Diese Halte könnten nicht angefahren werden bzw. nur mit verkürzten Zügen bedient werden. Die Räumarbeiten laufen. Zudem seien einige Triebwagen aufgrund der winterlichen Witterung reparaturbedürftig. In den kommenden Tagen werde es auch deswegen Zugausfälle und verkürzte Züge geben.

Die Bayerische Regiobahn hatte erklärt, frühestens am Montag wieder mit ersten Zügen auf der Ammersee- und der Paartalbahn unterwegs zu sein. Allerdings waren am Montag etliche Verbindungen in der Fahrtauskunft als "ausgefallen" gekennzeichnet.

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Die Augsburger Stadtwerke haben bereits am Sonntagmorgen wieder regulär den Nahverkehr aufgenommen, nachdem am Samstag angesichts der Schneefälle der Betrieb von Bussen und Straßenbahnen eingestellt worden war. Zuletzt hatte es das im Jahr 2006 gegeben. Reparaturtrupps der Stadtwerke seien die ganze Nacht über im Einsatz gewesen, um die Strecken wieder befahrbar zu machen. Mehrere Oberleitungsschäden hatten den Straßenbahnverkehr lahm gelegt. Auch der AVV-Regionalbusverkehr wurde für Samstag eingestellt. Am Samstagmorgen waren insgesamt vier Straßenbahnen auf der Strecke liegen geblieben und mussten geborgen werden. Ein Grund für die Probleme war, dass die Weichenheizungen streikten, weil der schwere Schneematsch von den Autos in die Weichen gedrückt wurde, so ein Sprecher der Stadtwerke.

Nachdem keine Straßenbahnen fahren konnten, waren zudem die Oberleitungen teilweise vereist. Vor dem Betriebsbeginn am Sonntag fanden Kontroll- und Enteisungsfahrten statt. Die Stadtwerke hatten am Samstag angekündigt, die ganze Nacht mit Trams im Liniennetz unterwegs zu sein, um die Oberleitungen eisfrei zu halten.

Schneechaos: Augsburger Berufsfeuerwehr kämpft mit umgestürzten Bäumen

Die Berufsfeuerwehr warnte am späten Freitagabend via Warnapp Nina vor dem Aufenthalt in Parks und im Wald. Am Samstagabend erließt die Stadt ein Betretungsverbot für den Stadtwald und das Gögginger Wäldchen. Hier bestehe Lebensgefahr durch Schneebruch. Das Spickelbad bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil der Schneefall zu einer Überschreitung der zulässigen Schneelast auf dem Dach geführt hat. Vor allem umgestürzte Bäume, die unter der Last des nassen Schnees zusammengebrochen waren, machten der Feuerwehr das Leben schwer. Bis zum Mittag mussten die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und des THW zu knapp 110 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und Schneebruch ausrücken. Menschen kamen dadurch glücklicherweise nicht Schaden, so Anselm Brieger, Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr. "Wir arbeiten mit allen Kräften, die wir haben", erklärte Brieger am Samstagmittag. Doch derartige Schneemassen seien für Augsburg inzwischen einfach außergewöhnlich. Problematisch sei insbesondere, dass der Schnee sehr nass und damit schwer ist. "Da sind wir die vergangenen Jahre einfach immer gut verschont geblieben."

Die extremen Schneefälle von Freitag auf Samstag sorgten in Augsburg für ein Verkehrschaos. Auf dem Christkindlesmarkt wurden sie künstlerisch zu Schneemännern und Schneetieren verarbeitet. Foto: Katharina Indrich

Die Polizei sprach am Samstagnachmittag von einer extremen Anzahl an Unfällen im Augsburger Stadtgebiet. Dabei handelte es sich hauptsächlich um kleinere Auffahrunfälle. Daneben rutschten zahlreiche Verkehrsteilnehmer aufgrund der schneeglatten Straßen mit ihren Autos von der Fahrbahn. Die Polizei rät deshalb dazu, wenn möglich zuhause zu bleiben und nur notwendige Fahrten zu unternehmen.

Augsburger Zoo und Christmas Garden hatten wegen Schneemassen geschlossen

Aufgrund der Schneemassen bleiben am Samstag und Sonntag auch der Botanische Garten sowie der Augsburger Zoo geschlossen, damit kann auch der Christmas Garden, der aktuell auf dem Gelände stattfindet, nicht besucht werden. Aktuell, hieß es am Sonntag aus dem Zoo, könne man nicht sagen, wann wieder geöffnet werden kann. Gesperrt ist laut Stadt daneben die Sportanlage Süd mit dem Max-Gutmann-Laufpfad. Auch der Oberhauser Advent wurde wegen des Wetters abgesagt und auf das kommende Wochenende verschoben.

Schulen wegen zu hoher Dachlast gesperrt

Am frühen Sonntagabend informierte die Stadt darüber, dass zahlreiche Schulgebäude in Augsburg aufgrund der hohen Schneelasten auf den Dächern gesperrrt werden mussten. Die Loipen will die Stadt ab Montag, 4. Dezember, spuren.