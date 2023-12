Augsburg

Großdemo von Bauern in Augsburg: Ärger wegen Sperrungen und Dauerhupen

Die Demonstration von 227 Traktoren und 195 Lastwagen sorgte am Samstag für massive Verkehrsbehinderungen in Augsburg.

Plus Der Demonstrationszug von Fahrzeugen und Fußgängern war bis zu sieben Kilometer lang. Das sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch zum friedlichen Verlauf der Veranstaltung.

Die Großdemonstration am Samstagabend in Augsburg sorgt für heftige Kontroversen: ein bis zu sieben Kilometer langer Demonstrationszug von 422 Fahrzeugen und weit über 1000 Fußgängern hatte große Teile im Stadtgebiet lahmgelegt. Autofahrer standen nach deren Aussage bis zu einer Stunde im Stau. Sie und manche Anwohner klagten zudem über das stundenlang zu hörende Dauerhupen. Die Teilnehmer der Demo hingegen freuen sich über den großen Zuspruch der angemeldeten Aktion, die friedlich verlief. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch bezieht Stellung.

Die Demonstration richtete sich gegen die Bundespolitik. „Wir haben die Schnauze voll“, hieß es auf Plakaten, in einer Rede und unter Teilnehmern. Mehrere hundert Landwirte aus ganz Schwaben beteiligten sich am Protest. 227 Traktoren, die von der Polizei gezählt wurden, fuhren auf einer festgelegten Route vom Messegelände in die Innenstadt und später zurück. Zudem reihten sich 195 Lastwagen in den Zug ein. Spediteure unterstützten die Aktion.

