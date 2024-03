Augsburg

07:47 Uhr

Hotelmanager und Modehaus-Chef kritisieren Süchtigentreff-Pläne deutlich

Plus Leonardo-Hotel und Modehaus Jung befinden sich nahe dem geplanten Süchtigentreff. Die Chefs sind in Sorge und erklären, welche negativen Auswirkungen sie befürchten.

Von Ina Marks

Seit der Bekanntgabe des neuen Standorts für den Süchtigentreff befänden sie sich in großer Sorge, sagen Fabian Falzboden, Manager des Hotels Leonardo und Alexander Ferstl, Geschäftsführer und Inhaber des Modehauses Jung. Sie befürchten, dass sich die geplante Anlaufstelle für Suchtkranke in der Augsburger Pfarrei St. Johannes negativ auswirken wird - nicht nur auf ihre beiden Standorte, sondern auch auf den Stadtteil Oberhausen. Sie sind nicht alleine mit ihren Bedenken. Die Geschäftsleute üben Kritik am Plan der Stadt.

"Wir verstehen, dass die suchtkranken Menschen Betreuung brauchen." Von der Notwendigkeit eines umfangreicheren Hilfskonzepts sind sowohl der Hotelmanager als auch der Modehaus-Chef überzeugt. Doch nicht vom neuen Standort um die Ecke. Sie bezweifeln, dass dadurch die Situation auf dem Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof verbessert werde. "Vielmehr wird ein zweiter Brennpunkt in Oberhausen eröffnet und das an zentraler Stelle", befürchtet Alexander Ferstl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

