In Augsburg steigt die Zahl der Verkehrsunfälle

In Augsburg krachte es 2023 häufiger als noch im Vorjahr. Zuvor war die Zahl der Karambolagen auffällig niedrig gewesen, offenbar eine Folge der Pandemie-Maßnahmen.

In Augsburg hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Wie aus der nun veröffentlichten Statistik der Polizei hervorgeht, kam es in der Stadt im vergangenen Jahr zu 10.064 Unfällen. Dies ist einer der niedrigeren Werte der letzten Dekade - zwischen 2015 und 2019 hatte es im Stadtgebiet im Jahresvergleich jeweils öfter gekracht. Gegenüber 2022 bedeutet die jetzige Zahl einen Anstieg von etwa sechs Prozent, wobei man die Daten im Kontext betrachten muss.

Zum einen waren die Menschen in der Stadt in den Jahren 2020 bis 2022 aufgrund der Pandemie und der Corona-Maßnahmen offensichtlich erheblich weniger mobil als gewöhnlich, was sich in vergleichsweise niedrigen Unfallzahlen niederschlug. Zum anderen gibt es in Augsburg immer mehr angemeldete Autos, nach Daten der Polizei waren es zuletzt insgesamt 165.450 - was aber offenbar nicht bedeutet, dass es zwangsläufig zu mehr Karambolagen kommen muss. Zum Vergleich: 2016, als die Zahl der Unfälle in der Stadt im Vergleich zu 2023 deutlich höher gelegen hatte, waren in der Stadt 149.839 Autos angemeldet gewesen.

Unfälle in Augsburg: Anstieg nach Ende der Corona-Krise

1555 Menschen wurden bei den Verkehrsunfällen in Augsburg im vergangenen Jahr verletzt, auch das ein im Zehnjahresvergleich unterdurchschnittlicher Wert. Drei Menschen starben im Jahr 2023 in der Stadt infolge von Verkehrsunfällen.

Ähnlich wie in der Stadt haben sich die Zahlen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums entwickelt, zu dem neben der Region Augsburg auch die Landkreise Dillingen und Donau-Ries gehören. "Im Jahr 2023 stieg die Zahl der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle in Nordschwaben gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 26.653 an", heißt es von der Polizei. Dieser Wert liege aber unter dem Höchststand des Vor-Corona-Jahres 2019.

Bei vielen Karambolagen seien ungenügender Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Abbiegen bzw. Wenden die häufigsten Unfallursachen, heißt es von den Ermittlern.