Augsburg

vor 32 Min.

Jugendgruppen: Die Drogendeals am Drei-Auen-Platz und ihre Folgen

Plus Jugendgruppen wie die "54er" und "56er" aus Oberhausen standen zuletzt im Fokus der Polizei. Was für Jugendliche sind es, die zumeist in Augsburg straffällig werden?

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Die Schnapsflaschen auf den Tischen waren mächtig, die Stimmung friedlich. Es war ein Tag im Sommer 2020, als sich Jugendliche am Drei-Auen-Platz trafen und erzählten, was sie hier so treiben und wie sie es finden, dass die Polizei regelmäßig vorbeischaut. Freunde sei man nicht gerade, so drückte es damals einer der jungen Männer aus, ein anderer zückte ein Handy und zeigte Fotos, die ihn nach einer Auseinandersetzung mit Beamten zeigten. Inzwischen ist hier im Norden Oberhausens weniger los, was nicht nur am Wetter liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

