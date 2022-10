Augsburg

vor 32 Min.

Junge Gründerin will frischen Wind an den Rathausplatz bringen

Seit Mai am Rathausplatz: Im Concept Store "Into the Wild" bietet Sophia Humbaur nicht nur Mode, sondern auch Kosmetik, Bücher und Wohnaccessoires.

Plus Sophia Humbaur hat sich mit ihrem Geschäft am Augsburger Rathausplatz einen Traum erfüllt. Bei der Umsetzung stößt sie allerdings auch auf bürokratische Hürden.

Von Rafaela Leirich

"Into the Wild" ist kein gewöhnliches Bekleidungsgeschäft. Neben farbenfroher Mode gibt es Bücher, Kosmetik, Wohnaccessoires - und eine Bar. Sophia Humbaur betreibt einen sogenannten Concept Store, also ein Geschäft mit gemischtem Sortiment. Vor ihrem Laden, in dem ehemals die Weinkellerei Bayerl war, können Humbaurs Kunden bei Kaffee, Schorlen, Spritz und Kuchen Platz nehmen. Im Inneren wartet ausgefallene Kleidung. Sophia Humbaur will eine neue Art des Einkaufens nach Augsburg bringen. Die Bürokratie allerdings erschwert ihr das Geschäft - ähnlich wie direkt nebenan, wo die Betreiberinnen des Modelabels "Sportkind" kürzlich Ärger mit dem Denkmalschutz wegen zweier Monitore im Schaufenster hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen