Welche Rolle spielt Corona in Augsburg noch?

Plus Erst im Frühjahr fielen letzte Beschränkungen, öffentlich spielt Corona aber keine Rolle mehr. Also alles vorbei? Wie die Uniklinik Augsburg die Lage einschätzt.

Ja, es gibt sie noch, die Sieben-Tage-Inzidenz. Nach wie vor erfasst das Robert-Koch-Institut (RKI) tagesaktuell die Zahl gemeldeter Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In Augsburg lag der Wert am Freitag bei haargenau 2. Die Aussagekraft dahinter ist minimal, unter anderem, weil offizielle Tests längst zurückgefahren sind. Vor einem Jahr war das noch anders: Trotz sommerlicher Temperaturen baute sich ab Anfang Juni 2022 eine Infektionswelle auf, die nach und nach Tausende erfasste. Von einer solchen "Sommerwelle" ist Augsburg derzeit weit entfernt. Macht sich das Virus überhaupt noch bemerkbar?

Der wahrscheinlich aussagekräftigste Indikator zur Infektionslage sind Abwasserproben. Sie zeichnen ein Bild davon, wie sich die Viruslast im Stadtgebiet entwickelt. Die Auswertung für das vergangene Jahr zeigt jeweils Ausschläge Mitte Oktober, etwas milder Ende Dezember sowie dann wieder ausgeprägter Ende Februar. In diesen Phasen waren also vermehrt Virus-Rückstände nachweisbar. Seit Ende Februar geht die Kurve aber kontinuierlich nach unten.