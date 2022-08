Augsburg

17:30 Uhr

Zahlen sinken: Setzt jetzt endlich die "Corona-Sommerpause" ein?

Plus Die Corona-Lage in Augsburg entspannt sich spürbar. An der Uniklinik werden wieder mehr Kapazitäten frei. Schon jetzt ist aber ein Ende der "Verschnaufpause" absehbar.

Von Max Kramer

Es ist ein außergewöhnlicher Sommer. Augsburg erlebte etliche heiße Tage, viele Menschen verbrachten ihre Zeit im Freien. Schlechte Voraussetzungen eigentlich für das Coronavirus, um sich zu greifen. Es tat es doch, und zwar so, dass eine regelrechte Sommerwelle über die Stadt schwappte. Ihren Höhepunkt fand sie Ende Juli. Am 22. meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenz 776,1 – die "echte" Zahl der Neuinfektionen lag Schätzungen zufolge mindestens doppelt, eher drei- bis viermal so hoch. Die ersehnte "Sommerpause" vom Virus blieb aus, was sich auch an der Lage in den Krankenhäusern zeigte. Doch das ist nun anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen