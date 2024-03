Klimaaktivist tritt Haftstrafe nicht an und geht zu Podiumsdiskussion in Ulm

Das Landgericht Augsburg hatte den 21-Jährigen Aktivisten zu drei Wochen Jugendarrest verurteilt. Doch der nimmt lieber an einer Podiumsdiskussion in Ulm teil.

Der Klimaaktivist Samuel Bosch hat am Freitag an einer Podiumsdiskussion in Ulm teilgenommen, obwohl er zu dieser Zeit eigentlich seine dreiwöchige Jugendhaftstrafe hätte antreten sollen. Wie Bosch selbst in einer Pressemitteilung des Augsburger Klimacamps schreibt, wurde er im Oktober 2023 vor dem Augsburger Landgericht wegen übler Nachrede zu drei Wochen Jugendarrest verurteilt. Gemeinsam mit weiteren Aktivisten des Klimacamps hatte er im Rahmen einer Kletteraktion ein Banner an einer Gebäudefassade aufgehängt, das den Präsidenten der Regierung von Schwaben verleumdete.

Klimaaktivist geht zur einer Podiumsdiskussion in Ulm statt in Arrest

Laut Bosch hätte er am Donnerstag die Haftstrafe antreten sollen, stattdessen nahm er, gemeinsam mit zwei anderen Klimaaktivistinnen, am Freitagabend bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion des Ulmer Theaters teil. Trotz hoher Polizeipräsenz vor dem Theater sei es ihm danach gelungen, unbemerkt das Gebäude zu verlassen. Er kündigt weitere Klimaschutzaktionen an und werde sein soziales und politisches Engagement fortsetzen. (att)