Klimaprotest: Hörsaalbesetzer lehnen Gespräch mit der Unileitung ab

Klimaaktivisten von End Fossil nehmen Einladung der Unileitung zum "Runden Tisch" am Donnerstag nicht an. Stattessen soll ein Gespräch ohne End Fossil stattfinden.

Seit Montag halten Studierende der Klimabewegung "End Fossil Augsburg" den größten Hörsaal auf dem Campus der Universität Augsburg besetzt. Eine ihrer Forderungen: Die Uni soll bis 2027 klimaneutral werden. Am Donnerstag sollte zunächst ein Gespräch mit der Unileitung stattfinden, was die Klimaaktivisten nun ablehnten. Trotzdem soll nun ein "Runder Tisch" mit Studierendenvertretern stattfinden.

End Fossil Augsburg teilte am Donnerstagmorgen mit, warum man das Gesprächsangebot nicht annehmen will. Die Unileitung habe sich nicht bereiterklärt, auf die Kriterien der Gruppe für eine "tatsächlich transparente Verhandlung" der Forderungen einzugehen. Die Univerantwortlichen hätten nur über die Forderung der Klimaneutralität bis 2027 diskutieren wollen. Die Aktivisten hätten aber noch weitere Anliegen wie eine "soziale Universität" und studentische Mitbestimmung. Das Thema Klima könne nicht isoliert und ohne den Aspekt von sozialer Gerechtigkeit gedacht werden, so End Fossil.

Uni Augsburg: Hörsaalbesetzer wollen abwarten

Die Hörsaalbesetzer wollen nun erst abwarten, wie sich der studentische Konvent zur Bewegung End Fossil positioniert. Die studentische Vertretung wolle dies in einer außerordentlichen Sitzung besprechen. Die Einbeziehung der gesamten Studierendenschaft habe bei ihren Verhandlungen oberste Priorität, so die Aktivisten.

Die Universitätsleitung hatte End Fossil an diesem Donnerstag zu einem Runden Tisch eingeladen. Man wolle von der Besetzung in einen konstruktiven Austausch übergehen, so die Uni. Ziel des Austausches sei es zu erörtern, wie die Universität Augsburg dem Ziel der Klimaneutralität näher kommen könne und welche Formate des Zusammenwirkens von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden dafür zweckmäßig seien. Der Runde Tisch ist aufseiten der Universität mit fünf Expertinnen und Experten zur Klimaforschung und Mitgliedern der Universitätsleitung besetzt.

Am Vormittag wurde bekannt, dass der Runde Tisch trotz der Absage der Hörsaalbesetzer mit fünf Vertretern der Universität auf der einen und fünf Studierenden auf der anderen Seite stattfinden soll. Statt mit den Hörsaalbesetzern wolle die Uni mit der Studierendenvertretung sprechen.