Kontroverse um Süchtigentreff: So stehen die Fraktionen im Stadtrat dazu

Der Drogen-Kontaktladen Be-Treff könnte künftig im ehemaligen Pfarrhaus St. Johannes in Oberhausen unterkommen. In einer ersten Infoveranstaltung dazu kochten Emotionen hoch.

Plus Die Pläne zum neuen Standort des Süchtigentreffs in Oberhausen schlagen hohe Wellen. Die Stadtratsfraktionen zeigen sich offen – mit einer Ausnahme.

Die Überlegungen der Stadtspitze, den Süchtigentreff vom Oberhauser Bahnhof ein paar Hundert Meter weiter in die Nähe der Wertachbrücke umzusiedeln, haben kontroverse Diskussionen ausgelöst. Wie berichtet, hatte Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) zuletzt zu einem Informationsabend in den Gemeindesaal von St. Johannes geladen, wo die neue Anlaufstelle für Suchtkranke entstehen soll. Viele Anwohner äußerten Sorgen über die Pläne, die dem Stadtrat zwar bereits vorgestellt, dort aber noch nicht verabschiedet wurden. Die Spitzen der Fraktionen äußern sich nun auf Anfrage unserer Redaktion zu den Planspielen.

SPD-Fraktionschef Florian Freund sagt, er halte den Gedanken grundsätzlich für richtig, dass man bei der Betreuung der suchtkranken Menschen etwas tun müsste. Die Anlaufstelle Be-Treff am Helmut-Haller-Platz habe sich bewährt, stoße nun aber an ihre Grenzen. Man müsse aber nicht nur an die medizinische Versorgung der suchtkranken Menschen denken, sondern auch an die Lebensqualität in Oberhausen; es brauche daher "flankierende Maßnahmen", auch eine Umgestaltung des Helmut-Haller-Platzes. Freund sagt, ihm sei bewusst, dass zuletzt bei der Infoveranstaltung in Oberhausen die Emotionen hochgekocht seien. Man habe aber noch keine Gelegenheit gehabt, über das Thema fraktionsintern zu sprechen.

