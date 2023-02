Augsburg

08:10 Uhr

Freier Museumssonntag lockt vor allem Familien

Plus Seit Jahresbeginn können Besucher in Augsburg sonntags kostenlos ins Museum, was bislang gut angenommen wird. Die Regel für Sonderausstellungen sorgt teils für Überraschungen.

Der Sonntag ist nasskalt, die Temperaturen bewegen sich bei etwas über null Grad. Wärmer ist es in städtischen Museen, doch die Besucherinnen und Besucher kommen natürlich nicht, um sich aufzuwärmen. Sie sind an Kunst und Geschichte interessiert. Um dieses Interesse zu steigern, gilt seit Jahresbeginn eine Neuregelung in Augsburg: Der Eintritt in die städtischen Ausstellungshäuser ist an Sonntagen frei, ausgenommen sind Sonderausstellungen. Letzterer Punkt sorgte am Wochenende bei einigen Besuchern für Unverständnis, denn sie hatten offenbar eine andere Rechnung aufgemacht als die Stadt. Grundsätzlich aber wird das Angebot gut angenommen - vor allem von Familien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

