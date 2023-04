Augsburg

vor 17 Min.

Lastenfahrrad: Idee aus Schafweidsiedlung könnte Schule machen

Plus "Wolle, das Lastenschaf" heißt das Lastenrad, das vom Siedlerverein und einem Gögginger Händler finanziert wird. Das Modell könnte Vorbild für andere Augsburger Stadtteile sein.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Lastenfahrräder sind umweltfreundlich, nachhaltig und ziemlich teuer. Gerade junge Familien würden oft gerne Einkäufe und Kindertransporte mit dem Fahrrad erledigen, scheitern aber an den Kosten. In Göggingen in der Schafweidsiedlung gibt es jetzt ein sogenanntes "Community-Bike", ein Fahrrad also, das jeder aus der Siedlung nutzen kann. Ein Projekt, das sich auch auf andere Stadtteile übertragen ließe, wie Initiator Corbinian Hiller findet.

"Wolle, das Lastenschaf" steht auf einer Seite des großen Transportkorbes des Fahrrads, das der Siedlerverein der Schafweidsiedlung angeschafft hat. Auf der anderen Seite ist der "Bios Biomarkt" aus Göggingen verewigt, der als Sponsor fast die Hälfte des Gefährts bezahlt hat. Die Siedler haben sich für ein Dreirad mit einem starken Elektroantrieb entschieden, das auch einen großen Einkauf oder bis zu vier Kinder gleichzeitig transportieren kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen