Hunderte Plätze für Lastenräder: Plant die Stadt an der Realität vorbei?

Plus Laut neuer Stellplatzsatzung ist bei Neubauten pro Wohnung über 50 Quadratmetern ein Stellplatz für ein Lastenrad zu planen. Die Frage ist: Wird das überhaupt gebraucht?

Die neue Stellplatzsatzung für Neubauten in Augsburg ist vom Stadtrat nach wie vor nicht beschlossen, nachdem es kurz vor Weihnachten koalitionsintern Streit zwischen CSU und Grünen deswegen gab. Diskutiert wird über das Thema gleichwohl - zuletzt anlässlich der Planungen für das neue Quartier in Centerville-Nord. Wie berichtet möchte die Wohnbaugruppe dort die bestehenden Wohnblöcke abreißen und insgesamt 1100 Wohnungen und Studentenapartments bauen. Im Bauausschuss des Stadtrats stießen die Planungen grundsätzlich auf Wohlwollen - doch bei der Zahl der Abstellplätze für Lastenräder gab es Diskussionsbedarf seitens der Sozialfraktion.