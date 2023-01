Augsburg

Nach Gewalttat mit Machete: SEK nimmt 14-Jährigen in Augsburg fest

Spezialkräfte des SEK haben in Augsburg einen Jugendlichen festgenommen. Es geht um den Verdacht einer Gewalttat mit einer Machete.

Plus Eine Gewalttat sorgt für den Einsatz von Spezialkräften in der Augsburger Innenstadt. Es geht um gravierende Vorwürfe gegen einen Jugendlichen, der inzwischen in U-Haft sitzt.

Eine Gewalttat im Raum Augsburg hat in der Innenstadt zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei geführt. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, ist vergangene Woche eine Person mithilfe des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in einer Wohnung festgenommen worden. Hintergrund des Verfahrens ist der Verdacht, dass ein gerade erst strafmündiger Jugendlicher eine schwerwiegende Straftat begangen haben könnte. Der Beschuldigte ist nach Angaben der Ermittler 14 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine Gewalttat mit einer Machete vor.

