Neu-Gastronomen vom Holbeinplatz: „Das gab uns Mut für das Projekt“

Seitdem die Tagesbar Gerberei 1557 in der Augsburger Altstadt eröffnet hat, sind die Tische und Stühle unter den Bäumen am Holbeinplatz meist belegt. Die beiden Betreiber Florian Seitz und Thomas Mair scheinen mit dem neuen gastronomischen Angebot an dem lauschigen Platz bislang ins Schwarze getroffen zu haben. Die Gerberei ist in einem historischen, rund 500 Jahre alten Haus untergebracht. Es war zuletzt viele Jahre aufwendig saniert worden. Wo jetzt Kaffee und Co. ausgeschenkt werden, hatte sich zuvor ein Optikerladen befunden. Die beiden Augsburger erzählen, wie sie schafften, an dieser Stelle eine Genehmigung für eine Gastronomie zu erhalten. Die Idee für das Lokal kam ihnen während der Corona-Pandemie.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holbeinplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis