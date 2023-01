Neue Corona-Variante: Augsburger Fachleute rechnen wieder mit mehr Fällen

Plus Eine neue Corona-Variante ist auf dem Vormarsch und dürfte bald auch Augsburg erreichen. Die Uniklinik rechnet bislang aber nicht mit mehr schweren Fällen.

In den vergangenen Monaten war Corona in Augsburg nurmehr ein gesundheitliches Problem von vielen. Andere Infektionskrankheiten standen im Vordergrund und beschäftigten die Krankenhäuser, insbesondere das RS-Virus bei Kindern und – früher als üblich – auch Influenza A. Nun ist allerdings eine Corona-Variante auf dem Vormarsch, die die Infektionslage verändern könnte: XBB.1.5, auch „Krakenvariante“ genannt.