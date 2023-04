Neues Gebäude der Augsburger Hochschule: Unten parken, oben studieren

Am Hochschulcampus beim Brunnenlech in Augsburg entsteht derzeit ein besonderes Gebäude mitten auf einem Parkplatz.

Nachhaltiges Bauen in Augsburg kann schnell gehen: Am Montag war Richtfest für ein neues Büro und Seminargebäude an der Technischen Hochschule (THA) – und das nach nur vier Monaten Bauzeit. Der Bau entsteht flächenschonend auf einem Parkplatz. Rund 5,5 Millionen Euro investiert der Freistaat in den Modulbau aus Holz. Das Geld stammt aus der Innovationsoffensive "Hightech Agenda Bayern". Um möglichst wenig Fläche zu versiegeln, wird der zweigeschossige Neubau mit einer Nutzfläche von mehr als 1000 Quadratmetern auf dem Parkplatz der Hochschule errichtet und dort auf Ständer gestellt. Das Konzept lautet: unten parken, oben studieren. Die Fassade wird mit Lärchenholz verschalt. Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt künftig 8000 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Tempo trotz Problemen in der Bauwirtschaft

Bauminister Christian Bernreiter ( CSU) sagte, mit dem Modulbauprogramm schaffe der Freistaat kurzfristig dringend benötigte Räume für Forschung und Lehre. Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sprach vom nächsten Meilenstein der Hightech Agenda in Augsburg. Im neuen Modulbau kommen Studiengänge der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften unter. Im Herbst soll das Gebäude fertig sein. Ab dem kommenden Wintersemester 2023/24 sollen die Studenten in den neuen Seminarräumen einziehen.

Neben den Seminarräumen entstehen moderne Arbeitsplätze in den neuen Büro- und Besprechungsräumen der Fakultät mit den Studiengängen Data-Science und Wirtschaftspsychologie. Laut Präsident Gordon Thomas Rohrmair hat sich die Hochschule auch durch die Mittel der Hightech Agenda rasant weiterentwickelt, aber die Raumsituation sei dadurch sehr angespannt. "Durch den Neubau erhalten nun Studierende und Lehrende mehr Platz und ideale Bedingungen für hervorragende Forschung und Lehre." (eva)