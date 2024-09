Projektpartnerstädte jetzt auch auf Straßenschildern

Die Stadt weist seit kurzem auf den Städtepartnerschafts-Schildern an den Augsburger Einfallstraßen auch auf ihre beiden Projektpartnerschaften in Jordanien und der Ukraine hin. Sie betreffen die Stadt Ar-Ramtha in Jordanien und die Stadt Perwomajsk in der Ukraine. „Wir sind stolz darauf, unsere Projektpartnerschaften mit Ar-Ramtha und Perwomajsk zu vertiefen und mit der Erweiterung der Hinweisschilder auch sichtbar zu machen“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

Mit Ar-Ramtha in Jordanien kooperiert die Stadt Augsburg seit 2020 und unterstützt die Verwaltung der Partnerstadt in Fragen der Abfallwirtschaft. Weitere Kooperationsfelder sind geplant. Zu Perwomajsk in der Ukraine bestehen seit 2023 Beziehungen, die im November 2023 durch die Unterzeichnung einer Projektpartnerschaftsvereinbarung formalisiert wurden. Seither hat die Stadt Augsburg Hilfsgüterlieferungen organisiert, außerdem streben die Projektpartner eine Zusammenarbeit im Bereich der Trinkwasserversorgung an.

Die Projektpartnerschaften sollten einen Beitrag zur Stabilisierung der Lage vor Ort leisten, so die Stadt. Zudem setze die Friedensstadt Augsburg ein Signal der Solidarität mit den Menschen in Konfliktregionen. (AZ)