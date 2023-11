Stadt Augsburg kooperiert nun mit der ukrainischen Stadt Perwomajsk

Bestandteil der Projektpartnerschaft soll unter anderem beratende Hilfe beim Unterhalt des Trinkwassersystems in der Stadt sein, die viele Kriegsflüchtlinge aufnimmt.

Die Stadt Augsburg und die ukrainische Stadt Perwomajsk haben jetzt eine Projektpartnerschaft begonnen. Augsburg will die 67.000-Einwohner-Stadt aus Solidarität mit der Ukraine unter anderem bei der Trinkwasserversorgung beratend unterstützen, nachdem es dort wegen der veralteten Pumpenanlagen regelmäßig zu Problemen kommt. Perwomajsk steht grundsätzlich vor erheblichen Herausforderungen, weil viele geflüchtete Menschen aus den umkämpften Gebieten dort Zuflucht suchen.

Kooperation von Augsburg und Perwomajsk: "Freundschaft zwischen Ländern und Menschen"

Mit der Projektpartnerschaft einher gehen auch die Lieferung fördermittelfinanzierter Hilfsgüter und Fachdelegationsreisen einher. Mit der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags können auch Fördermittel beantragt werden. . „Dies ist ein konkreter Beitrag der Stadt Augsburg für Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Ländern und Menschen, in der Hoffnung, dass der völkerrechtwidrige Angriffskrieg auf die Ukraine bald ein Ende hat“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bei der Unterzeichnung der Projektpartnerschaftsvereinbarung. Der Perwomajsker Bürgermeister Oleh Demtschenko wird kommende Woche in Leipzig seine Unterschrift leisten. Vermittelt wurde die Partnerschaft durch den Ukrainischen Verein Augsburg.

Perwomajsk liegt etwa 260 Kilometer südlich von Kiew. Als Transitstadt zwischen der Zentralukraine und dem Schwarzmeerraum ist Perwomajsk eine traditionelle Handelsstadt, beheimatet aber auch überregional bekannte Maschinenbauunternehmen (etwa für Schiffstechnik, Biogasmotoren) und Unternehmen der Landwirtschaft. Es gibt dort auch eine Hochschul-Zweigstelle.

Die Stadt setzt seit inzwischen verstärkt auf Projektpartnerschaften statt auf die traditionellen Städtepartnerschaften. Im Zentrum steht dabei, Hilfe zu leisten. Die Stadt war bereits Ende 2021 eine Projektpartnerschaft mit der jordanischen Stadt Ar-Ramtha eingegangen, die durch den Bürgerkrieg in Syrien viele Flüchtlinge aufnehmen musste. Dort sollen Experten der Stadt beim Thema Mülltrennung behilflich sein. (skro)