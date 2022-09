Augsburg

Radlerin stirbt in Augsburg nach Unfall: Lkw-Fahrer trifft wohl keine Schuld

An der Einmündung Gögginger / Eichleitnerstraße wurde eine 65-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Plus Nach einem tragischen Unfall hat die Polizei nun genauere Kenntnisse des Ablaufs. In Augsburg kam es zuletzt nur selten zu tödlichen Radler-Unfällen. Ein Jahr sticht heraus.

Von Jan Kandzora

Am Ort des Geschehens hat jemand Blumen hinterlegt, ein Strauß pinkfarbener Gerbera steht an einem Ampelmast. Am vergangenen Freitag ist hier an dieser Stelle ein Unfall passiert, der in Augsburg für Entsetzen sorgte. Wie berichtet, wurde an der Einmündung der Eichleitnerstraße in die Gögginger Straße eine 65-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Lkw erfasst. Die Radlerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, denen sie kurz darauf erlag. Inzwischen hat die Polizei neue Erkenntnisse zu dem tödlichen Unfall.

