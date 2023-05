Razzia bei "Letzter Generation": Beschuldigter aus Augsburg weist Vorwürfe zurück

"Ich würde die alle kleben lassen und nicht wegen diesen Typen, die Straßen kaputt machen, wie man auf dem Bild sehen kann!"



Mit ihrer Rechtsauffassung würde mich eine Straftat nicht mehr wundern.



"Geht es da vielleicht auch endlich dem Klima-Campern in Augsburg an den Kragen?"



Was die Klimacamper verbrochen haben, wissen Sie doch selbst nicht. Aber Sie wollen den Unschuldigen gleich an den Kragen.

In diesem Fall wäre China oder Russland vielleicht die bessere Wohnortwahl, denn dort geht ständig Unschuldigen an den Kragen.

Lassen Sie sich doch im Klimacamp beraten, dort erfahren Sie die Wahrheit und den Stand der Wisssenschaft. Im Wahlkampf erfahren Sie durch Söder weder fachliches noch sachliches zum Thema Klimaschutz.

